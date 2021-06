Saldi estivi, si parte da sabato 3 luglio

Asec Confesercenti: sabato 3 luglio in Molise inizieranno i saldi estivi. Si nparte in netto anticipo rispetto allo scorso anno, quando i saldi presero il via il 1° agosto. «Le date sono state scelte con largo anticipo in modo da agevolare i commercianti locali e organizzarsi meglio in previsione dei vantaggiosi sconti da effettuare sulla merce in vendita – hanno spiegato da Confesercenti – Dopo le chiusure a causa delle zone rosse per la pandemia, è giunto il momento di tirare fuori la carta di credito e consolarsi con un po’ di sano shopping. Si avvicinano i saldi estivi 2021, un’occasione per tanti italiani di fare acquisti a prezzi scontati con l’arrivo della bella stagione». I saldi dureranno sino al prossimo 31 agosto. Ad aprire la stagione dei saldi in Italia la sarà la Sicilia, il 1° luglio; il 2 toccherà alla Basilicata. Dal 3 in poi le altre regioni (in Puglia si inizierà il 24 luglio).