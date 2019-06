Saldi estivi, in Molise al via dal 6 luglio

Anche se il caldo è arrivato solo da qualche settimana, si avvicina già il periodo dei saldi estivi. In Molise partiranno dal 6 luglio prossimo e dureranno fino al 30 agosto. Diversa la situazione per gli acquisti online che dovrebbero seguire la regola generale dei negozi fisici, ovvero il 6 luglio, anche se potrebbero cominciare addiritttura prima.

A questo punto allora non resta che comicare a scegliere il proprio abito preferito e cominciare a tenerlo sotto controllo, così da non farsi cogliere impreparati.