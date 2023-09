Salcito, riaperta la sede storica della Casa del Popolo

«Mattinata importante quella trascorsa oggi – si legge in una nota della Cgil Molise – con la riapertura della sede storica della Casa del Popolo a Salcito. Tanta la partecipazione e tanti gli interventi e i contributi.

Un evento che ha messo al centro le nostre aree interne, luoghi a volte fragili ma con una capacità di resistenza e forza sorprendente che meritano la giusta attenzione e il supporto per scongiurare il rischio di perdere per sempre i nostri saperi tradizionali e per non lasciare sole le persone che vivono a Salcito così come in altri centri del Molise e delle nostre aree interne.

Quello di oggi è un punto di partenza. Lavoreremo insieme alle diverse comunità per provare ad aprire altri spazi che abbiano anche un ruolo di aggregazione sociale di supporto oltre che di tutela.

Continuiamo con ulteriori passi in avanti e ci vediamo con il prossimo appuntamento a Roma per la manifestazione nazionale del 7 ottobre “La Via Maestra” alla quale invitiamo tutte e tutti a partecipare».