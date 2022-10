Salasso carburanti, il metano tocca quota 4 euro

Caro energia e carburanti: mentre continuano a scendere i prezzi della benzina (oramai da qualche giorno il diesel costa più delle verde), non accennano a diminuire quelli del gas e di conseguenza quelli del metano.

L’aumento cominciato un anno fa, con prezzi quasi raddoppiati, non ha mai conosciuto stop, anzi i prezzi in alcuni casi sono arrivati ad essere di oltre quattro volte più alti: se nell’estate 2021 il prezzo generalmente era sotto l’euro, ora ci sono distributori dove si arriva ai 4 euro… come a Campobasso.