Salario minimo, Salvatore (Pd): «Presenterò una mozione, occorre avere presto retribuzioni dignitose»

L’annuncio della consigliera regionale Dem con Giose e Annamaria Trivisonno, sostenitori della segretaria Schlein fin dalla prima ora: «Il presidente Roberti si faccia portavoce con il governo, il Parlamento e in Conferenza Stato-Regioni per approvare rapidamente la proposta di legge»

«Presenterò una mozione in Consiglio regionale affinché il presidente della Giunta si faccia portavoce con il governo, il Parlamento e in Conferenza Stato-Regioni della necessità di un’approvazione rapida della proposta di legge sull’istituzione del salario minimo. È uno strumento che consentirà a tutti quei lavoratori che non sono coperti dalla contrattazione collettiva di avere una tutela e, a quelli che non raggiungono la soglia di dignità dei 9 euro lordi (6 netti) perché al di sotto di questa è sfruttamento, di raggiungere livelli salariali dignitosi». Lo ha annunciato la consigliera regionale del Pd, Alessandra Salvatore, insieme con il capogruppo Dem al Comune di Campobasso, Giose Trivisonno e l’assessore comunale di Ripalimosani alle Politiche Sociali di Ripalimosani, Annamaria Trivisonno, «a nome di tutto il gruppo che ha sostenuto Elly Schlein, anche e soprattutto su questo punto sulla mozione programmatica». Al momento, sono state superate le 300mila firme in calce alla petizione on line lanciata dagli stessi Dem, dal M5S, da Alleanza Verdi e Sinistra e da Azione per cui «ribadiamo l’invio a sottoscriverla».

I lavoratori interessati «sono circa 4 milioni sulla base di uno studio elaborato dal Senato considerando che l’Italia è tra i 5 Paesi d’Europa che non ha il salario minimo e la direttiva Ue del 2022 – ha rimarcato Salvatore – impone ai Paesi membri di retribuire i lavoratori in maniera dignitosa. Laddove ciò è avvenuto ci sono stati effetti positivi sull’economia con un aumento del potere di acquisto e della produzione e, quindi, del Pil. La Meloni aveva inizialmente detto no, ma ora ha aperto alla discussione in Parlamento: è il momento di dare forza ad una proposta che è una conquista di civiltà».

Anche a livello regionale «pensiamo che anche fra tanti consiglieri di maggioranza se ne avverta l’esigenza pensando ad alcuni settori cruciali come quello degli operatori socio-sanitari, del turismo, della vigilanza dove i lavoratori hanno delle retribuzioni al sotto dei 9 euro lordi. Per cui – ha concluso la consigliera Dem – riteniamo che sia una proposta di buonsenso che avrà larga condivisione». (adimo)