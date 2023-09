Salario minimo, M5S organizza raccolta firme a Termoli

Il salario minimo legale esiste già in 22 Paesi europei su 27, dove ha contribuito a far aumentare gli stipendi di chi veniva pagato di meno. La nostra Costituzione, all’art. 36, parla chiaro: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Ecco perché abbiamo deciso di lanciare una raccolta firme – specificano gli attiviti del Movimento 5 Stelle di Termoli – a sostegno della nostra proposta, che – a differenza delle fake news raccontate da alcuni esponenti di Governo – se approvata rafforzerebbe la contrattazione collettiva e, secondo l’Istat, farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori.

Anche a Termoli saremo presenti sabato 16 settembre per la raccolta firme a sostegno del salario minimo. Vieni a firmare la petizione per far sì che tutti i lavoratori abbiano un salario equo e dignitoso. Ti aspettiamo dalle 17:30 alle 20:00 sul Corso Nazionale traversa via Adriatica.

Nonostante l’opposizione del Governo Meloni, non ci fermiamo, e continuiamo a camminare dalla parte dei diritti, dalla parte dei lavoratori.