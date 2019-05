Sala ascolto per donne e minori, in Questura il Prefetto Gabrielli

Domani, 29 maggio, alle ore 10.30, presso la sede della Questura, alla presenza del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, verrà inaugurata la sala ascolto/incidenti probatori per minori e donne vittime di reato, ubicata all’interno della Squadra Mobile. La sala costituisce un esempio unico in Molise: viene, infatti, utilizzata anche per le esigenze dell’Autorità Giudiziaria e delle altre forze di polizia. La recente ristrutturazione della sala è stata realizzata grazie al supporto dei competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che hanno consentito di dotare l’ambiente di sofisticate apparecchiature tecnologiche ed è stata sostenuta, inoltre, dal Lions Club di Campobasso che ha finanziato i lavori di ammodernamento e la fornitura dei nuovi arredi.