Saia, il sindaco “operaio” che consegna il sale ai commercianti

La sua foto è subito diventata virale su tutti i social. È Daniele Saia, giovane sindaco Pd di Agnone, impegnato a consegnare di persona i sacchi di sale antighiaccio alle attività commerciali della cittadina altomolisana.

Sale che sarà sparso davanti ai negozi, per evitare che i clienti scivolino e cadano, a causa delle lastre di ghiaccio che si sono formate sulle strade di Agnone come conseguenza delle bassissime temperature di questi giorni di febbraio.

Saia si è unito ai volontari del locale nucleo della Protezione Civile, guidati da Mario Petrecca, e si è messo a distribuire il sale insieme a loro. Un bell’esempio di impegno civico per tutti i sindaci del Molise.