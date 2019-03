Sai quanto puoi risparmiare sul consumo di energia confrontando le offerte?

Confrontare le offerte di energia elettrica è sicuramente una prassi da fare se si vuole risparmiare e pagare il giusto. Innanzitutto devi scegliere il kilowattaggio che solitamente è a 3 kw per le abitazioni mentre per i locali commerciali e industriali si valore si alza. Questo permette di tenere accessi tutti gli elettrodomestici in simultanea senza far saltare la luce.

Per trovare l’offerta migliore devi calcolare il consumo medio e solo dopo mettere a confronto le varie offerte. Se non sai dove trovare questo valore basta leggere una qualsiasi bolletta ma su Comparasemplice.it/energia è ancora più facile: basta inserire il numero di persone e di elettrodomestici presenti in casa, il comune di riferimento e il sito di comparazione prezzi ti darà la stima del consumo mensile di energia.

Scorrendo troverai la lista delle offerte consigliate in base al tuo consumo medio suddivise per tipo di tariffa monoraria o bioraria. Ovviamente la migliore tariffa per chi è sempre presente in casa e vive le mura domestiche tutta la settimana è quella monoraria; invece, per chi è sempre fuori per lavoro e solo nel fine settimana riesce a stare a casa e nelle ore serali la tariffa bioraria è l’ideale. Un grande risparmio può essere la scelta di un fornitore che blocca il prezzo per un periodo di tempo: ciò vuol dire che pagherai un prezzo fisso al mese, indipendentemente dal consumo se più alto o più basso della cifra ma in questo caso è sempre bene leggere le condizioni contrattuali.

In fase di attivazione di un nuovo contratto di energia si può optare per il pagamento con RID, ossia l’addebito su conto bancario. In questo modo non ti verrà chiesto il deposito cauzionale che può aggirarsi intorno ai 200 € ed in più, non dovrai pagare le commissioni per il pagamento dei bollettini, attivando l’opzione di ricezione della fattura via mail. Oltre a rappresentare un vantaggio economico per il cliente, questo tipo di scelta rappresenta anche una saggia scelta per il rispetto dell’ambiente in quanto non verrà emessa nessuna bolletta cartacea.

Come vedi, confrontare le tariffe può farti risparmiare diversi soldi sia in fase di allaccio e di attivazione di un nuovo contratto sia durante l’anno solare. Il vero risparmio sta nella scelta della tariffa adatta rispetto al consumo medio mensile: in questo modo andrai a pagare il giusto consumo in base alle fasce orarie più consumate e soprattutto diminuendo il danno sull’impatto ambientale. Vedrai che scegliendo la giusta tariffa l’importo della bolletta sarà più basso rispetto a una scelta di tariffa senza dare attenzione alle tue esigenze e consumi. Per finire ci sono sempre da considerare i fattori abitudinali che hai verso l’uso di elettrodomestici e gli apparecchi elettronici: non lasciare sempre la tv accesa anche quando non si guarda, spegnere le prese durante le ore notturne e avere un occhio di riguardo nel lasciare le luci accese negli ambienti non vissuti contribuiranno in maniera decisiva nei tuoi consumi di luce.