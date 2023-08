Sagra prosciutto, ‘guerra’ del marchio: Tribunale rigetta il ricorso del Comune

Nonostante l’esito positivo dell’ordinanza, Demetra comunica la rinuncia alla manifestazione a Santa Maria della Strada

La battaglia per il marchio della Sagra del Prosciutto a Matrice si chiude, per ora, a favore dell’associazione Demetra, come stabilito dal Tribunale di Campobasso. La sezione speciale in materia di Impresa, nella persona del giudice Claudia Carissimi, ha infatti rigettato la domanda di inibitoria dell’utilizzo del marchio nei confronti dell’associazione, presentata dal Comune di Matrice e dal parroco Don Mariano Gioia, relativamente alla manifestazione in programma ad agosto.

Nella sostanza, come spiegato dai ricorrenti, il Comune di Matrice, da oltre cinquant’anni, ospita, nei giorni 13-16 agosto la “Sagra del Prosciutto”, in collaborazione con la Parrocchia San Silvestro Papa di Matrice, in ragione anche della concomitante festa religiosa. La manifestazione comprende la processione accompagnata dalla banda verso il Santuario di Santa Maria della Strada di Matrice, nonchè la vendita di panini con il prosciutto crudo, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale e fuochi d’artificio. L’associazione Demetra, che aveva più volte chiesto al Comune di poter partecipare all’organizzazione e gestione della sagra, si era vista rispondere picche, avendo il Comune intenzione di proseguire la tradizionale connotazione religiosa della festa. Demetra ha provveduto quindi al deposito e successiva registrazione del marchio contenente l’indicazione “Sagra del Prosciutto”, con la finalità di rivendicare la paternità dell’evento ed impedire ai ricorrenti l’utilizzo del marchio ormai registrato.

Di contro l’associazione Demetra, chiedendo la inammissibilità della domanda e il rigetto nel merito, ha evidenziato di aver legittimamente registrato il marchio controverso, a fronte dell’assenza di qualsivoglia registrazione in capo alle parti ricorrenti; l’utilizzo del marchio “Matrice Santa Maria della Strada Sagra del Prosciutto 13-14-15 agosto – DE.O.P.T.M.”, recante il carattere della novità (a fronte della rilevanza meramente locale di quello in precedenza utilizzato dalle ricorrenti) anche e soprattutto in ragione dell’ultimo acronimo (DE. O. P. T. M. – Demetra Original Prosciutti Terre Molisane”), con evidente capacità distintiva; che il preuso locale legittimerebbe unicamente al perdurante uso del marchio, non anche alla privativa dell’uso da parte di terzi che lo abbiano registrato.

Si legge in un passaggio della ordinanza: “[…]è di tutta evidenza, allora, che non sussiste il periculum in mora, che deve necessariamente sostenere l’azione cautelare, in una situazione in cui – come in quella che occupa – la parte resistente stia utilizzando un segno distintivo in realtà diverso da quello la cui registrazione è ritenuta illegittima per una serie di motivi descritti nel ricorso introduttivo e sopra sintetizzati. Non si vede, pertanto, quale potrebbe essere, nei limiti della presente cognizione cautelare, il pregiudizio subito dalle parti ricorrenti per l’utilizzo, ad opera della parte resistente, di un segno distintivo in realtà diverso dal marchio – registrato – della cui illegittimità ci si duole.[…]”

“La sentenza rende giustizia a questa associazione che nel corso degli anni si è adoperata per la promozione e lo sviluppo del territorio svolgendo il proprio dovere di solidarietà nei confronti delle persone meno abbienti nonostante i continui impedimenti di vario genere”, scrive il presidente dell’associazione, Daniele Gennaro Di Cicco. “Fondamentale e pregevole è stato il lavoro degli avvocati dell’associazione, avv. Luca Marcari, e avv. Gianluca Luongo, che hanno saputo respingere un gesto immeritevole rivolto sia alla associazione e sia nei confronti del presidente stesso senza alcun senso di moralità alcuna da parte degli attori nei confronti di chi in maniera volontaria si dedica al prossimo tutti i giorni, ruolo che spetterebbe anche a chi predica il vangelo sugli altari la domenica”.

Nonostante il provvedimento, il referente comunica che la sagra – presentata tra i vari appuntamenti nella conferenza stampa del 3 aprile presso la sede del Csv Molise e inizialmente in programma dall’11 al 15 agosto – non si svolgerà. Ciò per via dei “continui ostruzionismi ed atti discriminatori” subiti, lamentando l’assenza di volontà nell’aprire un dialogo con l’associazione.