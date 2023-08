Sagra della scorpella, questa sera tutti ad Acquaviva, si mangia e si balla

Questa sera siete tutti invitati ad Acquaviva d’Isernia per la tradizionale “Sagra della Scurpella”. Un evento organizzato dall”Associazione la Scurpella Acquaviva Aps, con il patrocinio del Comune di Acquaviva d’Isernia. Alle ore 19 è prevista l’apertura dello stand gastronomico con la degustazione della scurpella, un dolce tipo del carnevale molisano. Non solo cibo, ma anche musica popolare con il concerto del gruppo musicale “Vienteterra” in programma alle ore 21.30. Un appuntamento da non perdere per trascorre un serata all’insegna del divertimento e della gustosissima scurpella.