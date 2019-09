Sagra dei funghi a Cusano Mutri, sale l’attesa per il grande evento

Il comune di Cusano Mutri, centro alle porte del Molise, si avvia ad ospitare la 41° edizione della “Sagra dei Funghi”.

La macchina organizzativa si è già messa in moto e nello splendido centro matesino già fervono i preparativi.

Le date per l’edizione 2019 saranno le seguenti: dal 20 settembre al 6 ottobre ben diciassette giorni dedicati alla cucina tradizionale, alla cultura del territorio, alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche e naturalistiche del comune di Cusano Mutri.

La “Sagra dei Funghi” è ormai diventata un classico delle manifestazioni enogastronomiche della Regione Campania, un appuntamento irrinunciabile per quanti vogliano trascorrere una o più giornate all’insegna della cucina tipica, della tradizione, del divertimento e della cultura, circondati da uno scenario naturalistico di rara bellezza.

Tante le novità previste quest’anno, a partire da un cartellone degli spettacoli mai così ricco. In particolare, i tre venerdì ospiteranno altrettanti concerti con artisti di assoluto rilievo.

Si parte venerdì 20 Settembre con il concerto di “LUCHE”.

Si continua venerdì 27 settembre con il concerto di “FRANCO RICCIARDI” e si chiude venerdì 4 ottobre con il concerto di “Angelo Famao”.

I concerti previsti nelle date del 20 settembre, 27 settembre e 4 ottobre (“Luche”, “Franco Ricciardi”, “Angelo Famao”), si terranno in uno spazio adiacente all’Area Sagra (loc. “Palata”).

Il Piano di Sicurezza predisposto per l’occasione prevede un numero limitato di accessi all’area sopra menzionata. Pertanto, al fine di poter monitorare il numero dei partecipanti, per assistere ai concerti sarà richiesto il pagamento di un ticket, il cui prezzo è assolutamente simbolico (accesso a tutti e tre i concerti + lotteria abbinata al costo di 5 EURO).

Coloro che arriveranno sprovvisti di ticket in occasione dei concerti, potranno acquistarlo al costo di 5 euro per singolo concerto, ma solo e soltanto per i rimanenti i posti disponibili e se disponibili.