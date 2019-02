Safer Internet Day, combattere il bullismo si può: «presto 5000 pieghevoli nelle scuole molisane»

CAMPOBASSO

Oggi, martedì 5 febbraio, si celebra il Safer Internet Day (SIC). L’evento annuale organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. «Questa giornata rappresenta – secondo il Garante regionale dei Diritti della Persona e dei Minori, Leontina Lanciano – un vero e proprio inno globale contro il cyberbullismo». E annuncia: «Sono in stampa 5000 pieghevoli che presentano indicazioni su come riconoscere il bullismo e come comportarsi in queste situazioni. Saranno distribuiti a tutti i ragazzi delle scuole molisane, ai genitori, ai docenti e ai dirigenti scolastici».