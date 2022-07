Saette sulla notte molisana. Il “cacciatore di fulmini” colpisce ancora. (foto)

Sempre “sul pezzo” il nostro amico e affezionato lettore Pietro Grosso, esperto ed appassionato di meteorologia, che anche stavolta è riuscito a catturare in alcuni scatti fotografici molto suggestivi i fulmini che nella notte appena trascorsa si sono abbattuti su parte del Molise.

Le foto che vi proponiamo sono state realizzate la notte appena trascorsa verso le 4,00 con l’obiettivo che da Toro puntava sul territorio di Jelsi e la Valle del Tappino



Come lui stesso spiega: “Questa notte il passaggio di aria più fresca ha generato dei temporali anche di forte intensitá soprattutto sul versante tirrenico. Sul Molise per fortuna non ci sono stati fenomeni di rilievo solo pioggia e fulminazioni”.