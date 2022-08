Sacro Cuore di Gesù, festeggiamenti a Cercepiccola

CERCEPICCOLA. Grandi festeggiamenti a Cercepiccola per il “Sacro Cuore di Gesù”. Ad onorare la serata, organizzata dal Sindaco Michele Nardacchione e dalla sua Amministrazione, hanno contribuito con la loro presenza l’Eurodeputato Onorevole Aldo Patriciello, l’Assessore regionale Vincenzo Niro e diversi sindaci dell’area e non solo. La festività è molto sentita nel comune matesino e ogni anno è l’occasione anche per riabbracciare i tanti concittadini che tornano in paese durante il mese di agosto.