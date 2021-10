Sacco riconfermato sindaco di Pescolanciano: “Determinanti vicinanza e disponibilità”

Riconferma con una valanga di voti per Manolo Sacco, sindaco uscente del Comune di Pescolanciano, a capo della lista civica Andiamo Oltre.

E’ stato riconfermato durante l’ultima tornata elettorale con il 93,3 per cento delle preferenze (548 voti), mentre lo sfidante, Nicola Di Frangia, si è fermato ad appena 39 voti. Un vero plebiscito per Sacco che commenta così il risultato schiacciante: “In primis ciò che è stato determinante per la riconferma sono la vicinanza e la disponibilità che abbiamo riposto nei confronti di tutti i cittadini, soprattutto nel corso della pandemia, durante la quale abbiamo cercato di sostenere e supportare l’intera comunità con ogni mezzo e possibilità. Il lavoro in questi ultimi cinque anni è stato tanto e siamo grati ad ogni pescolancianese per la fiducia e il rispetto riposti anche stavolta verso questa amministrazione. Per noi significa aver fatto bene e continueremo sicuramente a dare del nostro meglio, con ogni risorsa a nostra disposizione, a favore dei cittadini di Pescolanciano”.