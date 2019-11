La segnalazione dei cittadini su quanto accade in pieno centro

Ancora una volta una segnalazione che riguarda i posti riservati ai disabili. Questa volta non per stalli in forte pendenza o posizionati alla fine di una discesa (a Campobasso accade anche questo) ma per posti completamente “coperti” da enormi sacchi dell’immondizia. La segnalazione arriva dalla centralissima via Larino, praticamente nel cuore della città, dove il posto riservato ai cittadini disabili, come si nota bene dalle foto, è completamente coperto da sacchi dell’immondizia e dunque, di fatto non accessibile.