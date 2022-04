Sabato sera Nicole era sola in casa, fuga volontaria o prelevata da un adulto?

La mamma avrebbe ammesso agli inquirenti di essersi allontanata per qualche minuto e di aver chiuso il portone a chiave. Ma non si esclude l’intervento di un’altra persona

La porta di casa era chiusa a chiave. Ecco perché Nicole è uscita dalla finestra al pian terreno della villetta. Era l’unica via di ‘fuga’. E’ una delle novità emersa in mattina, ma non è l’unico particolare rilevante.

A quanto pare la mamma della bimba avrebbe ammesso agli inquirenti di essersi allontanata per qualche minuto dall’abitazione. Ma non senza prima girare la serratura del portone principale, forse per assicurarsi che la figlia non uscisse.

Ciò vuole dire che la piccola sarebbe stata sola in casa per un frangente di tempo necessario a pensare di avvicinare la sedia al termosifone, aprire i battenti ed uscire.

Questa è un’ipotesi. Ma ce ne sarebbe una seconda: è possibile, la Procura di viale Elena ad oggi non può escludere nulla, che Nicole sia stata prelevata da una seconda persona, e non si tratta di nessuno dei due genitori.

Un parente? Un amico di famiglia? Quale sarebbe il motivo di questo gesto?

Domande che al momento non hanno ancora risposta. Ma ben presto questo interrogativi potrebbero essere chiariti dal lavoro dei Carabinieri, che stanno portando avanti le indagini ed hanno più volte ascoltato parenti e persone vicine alla famiglia.

I vestiti della bimba quasi puliti (di certo non sporchi di fango come era presumibile che fosse viste le condizioni meteo di sabato pomeriggio a Sant’Angelo dove è nevicato), il freddo intenso con le temperature vicine allo zero, tutti particolari che cozzano con le condizioni in cui è stata ritrovata Nicola. Per fortuna, aggiungiamo.

La bambina stava bene, aveva solo qualche graffio, era infreddolita ed i suoi abiti (tra cui un giaccone rosa) erano puliti.

Ciò farebbe pensare che nel corso della notte la bimba non abbia vagato da sola, e per 13/14 ore, in aperta campagna.