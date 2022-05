Sabato pomeriggio a Cerro al Volturno i funerali di Romina

È stata fissata la data dei funerali di Romina De Cesare, la 36enne di Cerro al Volturno uccisa lunedì sera nella sua casa di Frosinone.

Le esequie funebri saranno celebrate sabato, nella chiesa di San Pietro e Paolo, alle 16. Il sindaco Remo Di Ianni ha contestualmente proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Il giorno dopo ci sarà la fiaccolata a cui parteciperanno tutti, in ricordo della ragazza benvoluta dall’intero paese sul Volturno, che non dimenticherà mai i suoi modi gentili, la sua cordialità innata e la sua voglia di vivere, tragicamente spenta dalla mano assassina del suo ex fidanzato.