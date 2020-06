Sabato manifestazione davanti al Vietri per chiedere un ospedale Covid regionale

Sabato 6 giugno, alle ore 18, nel piazzale antistante all’ospedale Vietri di Larino, si svolgerà un presidio per chiedere un ospedale Covid regionale. L’iniziativa è stata promossa dal Forum per la Difesa della Sanità Pubblica di qualità ed organizzata dal comitato Basso Molise Bene Comune e dal Comitato Civico Frentano.

Nell’intervista in alto l’appello di Italo Testa rivolto ai comitati sorti in difesa degli ospedali pubblici molisani ed alle associazioni che si battono in difesa dei beni comuni.