Sabato e domenica Unitalsi torna in piazza con la “piantina della Pace”

Domani, sabato 2 e domenica 03 aprile, Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), celebra la 20esima edizione della sua Giornata Nazionale, proponendo, in tutta Italia, una “piantina d’ulivo” simbolo di pace, di fratellanza e di ripartenza.

In queste giornate, i volontari dell’Unitalsi saranno impegnati in molte piazze del Paese per sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica a sostenere la vita della associazione, i pellegrinaggi e i numerosi progetti di carità che vengono realizzati quotidianamente sull’intero territorio, nazionale e internazionale, al servizio delle persone più bisognose, grazie al costante e generoso impegno dei propri soci.

Anche l’edizione di quest’anno avrà come testimonial alcuni volti dello spettacolo e della televisione capeggiati da un amico, anzi da un volontario molto speciale, Flavio Insinna. Nell’arco dell’evento sarà ricordata la figura di Fabrizio Frizzi che ha reso la giornata nazionale dell’Unitalsi un appuntamento riconosciuto e amato tra la gente, nelle piazze e in tv

“La Giornata Nazionale è un’occasione imperdibile per quanti scelgono di vivere e appartenere all’Associazione – ha dichiarato Antonio Diella, Presidente Nazionale UNITALSI – è il momento di stringersi, di unirci e di far sentire il nostro cuore battere per le persone ammalate, abbandonate e ora anche a chi ha perso tutto a causa della guerra. Oggi più che mai siamo chiamati ad essere costruttori di pace, uomini e donne di futuro, che si impegnano con coraggio in quello a cui tengono di più. La drammaticità dei nostri ultimi tempi testimonia che nulla potrà mai fermare la solidarietà e la voglia di servire e anche per questo l’Unitalsi sarà nelle piazze italiane dopo due anni di pandemia con la sua piantina d’ulivo, simbolo di pace, di speranza e di pellegrinaggi per tornare ad essere gioia”.

I pellegrinaggi, organizzati in totale sicurezza, in aereo in treno e in pullman verso Lourdes, Fatima. Loreto e la Terra Santa la cui stagione sta per cominciare, l’assistenza domiciliare agli anziani, le case famiglia per le persone disabili, le case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, le comunità per minori per confortare la solitudine dei bimbi e ricostruire il rapporto genitore figlio, soggiorni estivi e interventi d’emergenza sociali.

Sono solo alcune attività nelle quali l’Unitalsi, insieme ai suoi volontari, è impegnata quotidianamente per fronteggiare il disagio sociale e l’emarginazione urbana. Aderendo alla giornata Nazionale sarà possibile sostenere questo impegno a favore di chi a noi si affida per andare in pellegrinaggio e come sostegno nella vita di tutti i giorni: le famiglie, i bambini, gli anziani, i più bisognosi e chi è solo. Per maggiori info circa le nostre attività e le date dei nostri pellegrinaggi visitate il sito: www.unitalsi.it