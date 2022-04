Sabato e domenica tornano i ‘cuori di biscotto’ per sostenere la fondazione Telethon

A Poggio Sannita in piazza XVII Aprile nel corso del week end sarà allestito il consueto banchetto aperto dalle 10 alle 20

Il gruppo dei volontari Telethon di Poggio Sannita aderisce alla campagna di Fondazione Telethon “Io per lei”, per celebrare le mamme “rare”. Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio tornano i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, uno degli slogan della manifestazione: “La ricerca dona speranza”. A Poggio Sannita in piazza XVII Aprile, nel corso del week end sarà allestito il consueto banchetto, aperto dalle 10 alle 20.

Telethon è al suo 31° anno di attività, mentre l’evento è presente nel centro altomolisano dal 2008, grazie all’impegno di un nutrito gruppo di volontari locali e alla sensibilità dei poggesi, il paese si è sempre segnalato fra i più generosi nella raccolta.

Quest’anno i giovanissimi volontari si stanno impegnando con disponibilità ed entusiasmo per la buona riuscita dell’evento come già fatto per le scorse edizioni, con l’auspicio che tutti contribuiscano, secondo le proprie possibilità. Su www.telethon.it è possibile conoscere tutte le modalità di distribuzione o prendere i Cuori di biscotto nella sezione dello shop solidale.