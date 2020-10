Sabato di sangue sulla Statale 16, muore 17enne molisana

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. Sabato di sangue sulla Statale 16 all’altezza della rotonda di San Salvo Marina al confine tra Abruzzo e Molise. A perdere la vita una 17enne di Termoli. La giovane, stando alle pochissime informazioni che si apprendono al momento, pare fosse in auto con due amici anche loro molisani quando la macchina sarebbe finita fuori strada. Per la giovane non ci sarebbe stato nulla da fare. Feriti gli amici.

Oltre la 17enne di Termoli sono rimasti feriti anche due 18enni e un altro giovane. Tutti e quattro si trovavano all’interno della Panda Rossa che questa sera, 17 ottobre, è uscita fuori strada e si è schiantata contro il guardrail. Una rotonda già tristemente nota dove spesso avvengono incidenti anche gravi. L’auto avrebbe sbandato e il conducente non sarebbe riuscito a mantenere il controllo del mezzo. Una scena tremenda quella che si sono trovati di fronte i soccorritori. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri. La Statale 16 al momento (ore 22.12 del 17 ottobre) è chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.

Seguono aggiornamenti