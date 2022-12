Sabato di musica al Teatro Savoia, di scena “Il Quartetto Werther”

Questo pomeriggio, 17 dicembre alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso, prosegue con successo la stagione concertistica degli Amici della Musica di Campobasso, con il Quartetto Werther, composto da Misia Sebastianini al violino, Martina Santarone alla viola, Vladimir Bogdanovic al violoncello e Antonino Fiumara al pianoforte.

L’ensemble, vincitore del XXXIX Premio “Abbiati”, Premio “Farulli” 2020, e Terzo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Trio di Trieste”, eseguirà musiche di Richard Strauss e William Walton.

Il Quartetto Werther è oggi una delle formazioni cameristiche italiane emergenti nel panorama concertistico nazionale ed internazionale. Il quartetto ha già all’attivo numerosi concerti e collaborazioni con importanti Festival ed associazioni concertistiche, tra cui Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Bologna Festival, Fondazione Perugia Musica Classica, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Istituzione Universitaria dei Concerti, Amici della Musica di Firenze, Moscow International House of Music, Accademia Filarmonica Romana, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Sociale di Como, Ass. Chamber Music di Trieste, Amici della Musica di Palermo, Accademia Filarmonica di Messina, Festival delle Nazioni, Società dei Concerti di Parma, l’Ente Concerti di Pesaro, il Festival Musikdorf Ernen, Ridotto del Teatro alla Scala, Associazione Angelo Mariani di Ravenna ecc. Nel 2021 ha suonato in diretta RaiPlay e Radio3, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, riscuotendo successo di critica e di pubblico. Secondo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera-Premio “L. Boccherini” di Lucca e del Concorso Internazionale “Luigi Nono”, nel 2019 si è imposto al premio “A. Burri” promosso dal Festival delle Nazioni. Fondato a Roma nel 2016, si è formato alla Scuola di Musica di Fiesole e al Conservatorio “A. Boito” di Parma nella scuola cameristica del Trio di Parma e di Pierpaolo Maurizzi, con i quali continuano ad approfondire lo studio del repertorio nell’International Chamber Music Campus organizzato dalla Jeunesse Musicale Deutschland e le Sessioni dell’European Chamber Music Academy. Grande importanza rivestono inoltre i consigli di Rainer Schmidt e Patrick Jüdt. Nel 2021 è uscito per l’etichetta olandese Brilliant Classics il loro primo cd “Fauré Piano Quartets”, dedicato all’integrale dei quartetti per archi e pianoforte di Gabriel Fauré, riscuotendo immediatamente ottimi riscontri della critica e trasmesso alla Radio della Svizzera italiana nell’ambito della trasmissione “La Recensione” ed a RAI Radio3 nelle trasmissioni “Primo Movimento” e “Radio3 Suite”. Sempre nel 2021 il Quartetto Werther ha vinto il bando DV Young Sounds grazie al quale registrerà un cd integralmente finanziato dall’etichetta Da Vinci Publishing. Membro del circuito de Le Dimore del Quartetto, è allievo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.