Sabato al Parco Naturalistico Bosco Faiete il “World Clean Up Day 2022”

Si svolgerà domani mattina, sabato 10 settembre, a partire dalle ore 10.00, la paseggiata ecologica “World Clean Up Day 2022” promossa da Decathlon Campobasso con il patrocinio del Comune di Campobasso e della Sea Servizi ed Ambiente.

La manifestazione si svolgerà con la collaborazione delle Guardie Ambientali e del Parco Naturalistico Bosco Faiete dove ci sarà il ritrovo da cui si partirà verso le aree di intervento.

In particolare, le attività di pulizia e bonifica riguarderanno alcune aree boschive a ridosso della strada che collega il bivio Busso/Oratino con la zona ospedaliera, dove spesso si verificano abbandoni illeciti di rifiuti.Ai volontari che interverranno sarà distribuito tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti che, a termine giornata, saranno opportunamente raccolti e smaltiti dagli operatori della SEA.Il rientro è previsto per le ore 12.00.

Sarà l’occasione per trascorrere qualche ora all’insegna dell’impegno civico immersi nel verde dei nostri boschi, coniugando una sana attività fisica alla tutela dell’ambiente.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti, necessaria l’iscrizione sul portale del sito internet Decathlon: https://eventi.decathlon.it/eventi/sportdays-10-settembre-2022