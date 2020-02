Sabato al Cotton Club di Campobasso il “Power Trio”

Continuano gli appuntamenti al Cotton Club, organizzati da Oreste Sbarra, dopo una pausa per impegni artistici, con un grandissimo evento che vede ospite questa volta Claudio Citarella, Bassista e produttore, che vanta collaborazioni con i grandi della musica internazionale come Pino Presti, Don Moye, Vinnie Colaiuta, Georg Wadenius, Franco Cerri, Gam Gam, Bruno Speight, Gianni Morandi, Peter Godwin… Dal 2005 realizza e produce le musiche per gli Spot Scavolini e collabora in qualità di produttore con le etichette Imago, Italiano Jazz e Unknown Pleasures Sound. Originario di Benevento e residente a Nizza da ormai vent’anni, stringe una forte amicizia con Oreste Sbarra suonando tra Nizza, Montecarlo, Cannes e nel 2015 al Montreux jazz festival. Non si poteva scegliere figura diversa a chiudere il trio con l’eclettico, e grande artista, Sally Cangiano che ha militato come chitarrista e voce solista nei Sud Express, band del grande batterista Franco Del Prete scomparso pochi giorni fa, con cui ha registrato il disco La chiave. Sally, con il suo grande talento, e presenza scenica ci trasporterà in questa serata magica ripercorrendo brani di Pino Daniele, Steve Wonder, Sting, Bob Marley e molti altri. Vi aspettiamo numerosi.