Sabato 30 maggio le mascherine tricolori tornano in Piazza del Sacro Cuore

«In piazza per portare la voce di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi. Il governo ci sta facendo fallire tutti»

Sabato 30 maggio le mascherine tricolori saranno di nuovo in piazza ad Isernia come in tutta Italia per una nuova giornata di protesta contro la gestione governativa della crisi economica figlia dell’emergenza Coronavirus. «L’appuntamento anche per questo sabato è alle ore 17 in Piazza del Sacro Cuore. Saremo in piazza per portare la voce di artigiani, piccoli imprenditori commercianti e lavoratori autonomi, tutte categorie a rischio scomparsa a causa della pessima gestione dell’emergenza da parte del governo. Siamo stanchi di ricevere solo vuote promesse, mentre la nazione sprofonda nel baratro della povertà e della disoccupazione, e scenderemo in piazza con una manifestazione pacifica e nel pieno rispetto delle normative Covid, ma determinati a farci sentire».