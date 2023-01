Sabato 14 gennaio a Larino l’addio a Mariangela, vittima della strada. E a Morrone sarà lutto cittadino

I funerali sono stati fissati per sabato alle 15.30, nella Basilica Cattedrale di San Pardo. Intanto la Procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

Rientrerà nelle prossime ore in Molise il feretro di Mariangela Iorio, la 39enne morta nella tarda mattinata del 7 gennaio scorso sulla Statale 16, a Marina di Lesina dopo un impatto frontale tra tra una Ford Kuga e una Alfa 159.

Nella giornata di oggi, 12 gennaio, dalla Procura di Foggia è arrivata la concessione del nulla osta per i funerali della giovane ragazza che si svolgeranno a Larino sabato 14 gennaio alle ore 15.30, nella Basilica Cattedrale di San Pardo.

Intanto il magistrato pugliese ha avviato una inchiesta che mira a far luce sul terribile incidente avvenuto in provincia di Foggia. Mariangela era stata trasportata in eliambulanza a Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo in condizioni gravissime. E’ deceduta nella mattinata di domenica scorsa nel reparto di Rianimazione dell’ospedale.

A Morrone, paese d’origine della famiglia della giovane mamma, il sindaco Stefania Pedrazzi ha proclamato il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al comune dolore che ha colpito l’intera comunità.