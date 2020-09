Sabatini, Usr Molise: "La scuola molisana è pronta per ripartire in sicurezza"*******Ancora una settimana e gli studenti molisani torneranno sui banchi di scuola dopo circa sette mesi dall'ultima volta. Il Molise ha deciso di riaprire i cancelli il 14 settembre e di questo e di molto altro abbiamo parlato con la dottoressa Anna Paola Sabatini, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Aumento del personale, edilizia scolastica, scuola dell'infanzia. E ancora protocolli e regole da seguire. Per la Sabatini una cosa è certa: "La scuola molisana riparte in sicurezza". L'INTERVISTA