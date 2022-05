Sabato 4 giugno alle 18 l’arboreto “Giancarlo Cipressi” di Santa

Maria Arabona (Manoppello, Pe) propone un incontro aperto a

tutti dal titolo “S.O.S. RONDINI: perché ne vediamo sempre

meno e cosa possiamo fare per contrastarne il declino”.

Coda lunga e biforcuta, piumaggio nero-bluastro lucente, addome

bianco, le rondini sono tra gli uccelli più amati, facili da riconoscere

e citati in poesie, fiabe, leggende, canzoni. Abilissime volatrici, sono

diffuse in tutta Europa, in Asia, nord Africa e nord America. Migrano

nei paesi caldi d’inverno e a primavera tornano a farsi vedere nei

nostri cieli.Negli ultimi dieci anni, però, la loro popolazione in

Europa è diminuita del 40 per cento rispetto al passato e dal 1970

ad oggi oltre sei milioni di coppie sono scomparse. Sono dati forniti

da una ricerca di Birdlife International, la più autorevole organizzazione

internazionale che si occupa di protezione degli uccelli.

Le cause del loro declino sono varie. La prima è il massiccio uso di

pesticidi in agricoltura, che ha privato questa specie degli insetti alla

base della sua dieta. Anche i cambiamenti climatici minacciano le

rondini, come pure la diffusa abitudine, da parte degli uomini, di

distruggere i loro nidi di fango, che costruiscono soprattutto nei

porticati delle case di campagna o delle stalle.

Relatori dell’incontro saranno il professor Franco Tassi, esperto di

fauna selvatica, responsabile del Comitato Parchi nazionali e

Riserve analoghe, per oltre trent’anni direttore del parco nazionale

d’Abruzzo, Lazio e Molise; la veterinaria Francesca Di

Bartolomeo, delegata Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) di

Chieti e Pescara; Sante Cericola, responsabile dell’associazione

Aiutiamo la Natura Secondo Natura, Maria Stella Rossi, giornalista

e promotrice della campagna “Salviamo le rondini dal declino”.

L’incontro si svolge nell’ambito di “Appuntamento in giardino”,

grande festa dei giardini italiani promossa da Apgi (Associazione

Parchi e Giardini d’Italia) con il patrocinio del Ministero della

Cultura. La manifestazione, nata in accordo con l’iniziativa Rendezvous

aux jardins, si svolgerà in contemporanea in oltre 20 paesi

europei e ha lo scopo di invitare il grande pubblico a scoprire la

sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica

dei giardini italiani. Sarà l’occasione per far conoscere al pubblico

giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione

di quelli regolarmente visitabili.

L’incontro è aperto a tutti e gode del patrocinio dalla LIPU e

dall’associazione Aiutiamo la Natura secondo Natura.

Per informazioni: cell. 340 8070450, arboretocipressi@gmail.com

Che cos’è l’Arboreto “Giancarlo Cipressi”

L’arboreto “Giancarlo Cipressi” si trova a Santa Maria Arabona, frazione del

comune di Manoppello (Pescara). Nato in una ex cava di breccia, grande un

ettaro, è una collezione di una novantina di alberi e arbusti di specie tutte

diverse, ciascuna contrassegnata da un cartellino con scritto il nome comune

e scienti fico: dal ginkgo biloba al tiglio, dal carpino alla quercia da sughero,

dall’olivo al liquidambar… C’è anche il caco di Nagasaki: simbolo di pace, è

un giovane esemplare discendente da un albero di cachi sopravvissuto alla

bomba atomica che distrusse la città giapponese di Nagasaki durante la

seconda guerra mondiale. Realizzato a scopo didattico, per avvicinare

soprattutto i bambini alla conoscenza degli alberi e alla loro importanza per la

nostra vita, è un luogo che ospita scolaresche in gita didattica, spettacoli di

teatro-natura e incontri sul tema del giardino, del paesaggio e della tutela

della biodiversità. È’ utilizzato anche come location di matrimoni all’aperto e

feste di compleanno per bambini con la formula della caccia al tesoro

botanica. Giancarlo Cipressi, a cui l’arboreto è dedicato, è stato un agronomo

di Manoppello prematuramente scomparso, molto amante degli alberi. Fu lui

a suggerire l’idea di creare questo luogo.

Un frame dell’Ideazione grafica di Maria Stella Rossi