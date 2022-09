“Ruote nella storia” accende i motori a Campobasso: direzione Pietrabbondante

La carovana di veicolo d’epoca ha lasciato il capoluogo per dirigersi nel borgo che ospita il meraviglioso Teatro Sannitico. La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club Molise

Nuovo appuntamento questa mattina, sabato 17 settembre, con la manifestazione Ruote nella Storia, che vede anche per il 2022, la tappa molisana inserita nel calendario nazionale ACI Storico.

L’evento organizzato dall’Automobile Club Molise, vede la partecipazione di autovetture e moto con oltre 40 anni di anzianità, veri e propri gioielli d’epoca che testimoniano la storia dell’automobilismo vintage regionale e non solo.

Sull’onda del successo dell’Edizione del 2021 il Presidente di ACI Storico Molise Luciano Matteo ha dichiarato: “Sarà un appuntamento molto importante per il nostro Club ACI Storico Molise”, cerchiamo di coniugare la passione per le auto d’epoca dei nostri associati storici con i percorsi culturali che ci portano alla scoperta degli incantati borghi molisani, con l’obiettivo di far conoscere attraverso i nostri raduni l’incontaminata bellezza del Molise”.

La manifestazione ha preso il via alle 10 dal Centro Storico di Campobasso: il drappello di auto storiche (oltre 50 auto al seguito), ha iniziato la marcia direzione Pietrabbondante, borgo incantato nella sua bellezza e sede dell’antico Teatro Sannitico la cui area sacra rappresenta, per le sue caratteristiche architettoniche e per la sua monumentalità uno sei siti archeologici meglio conservati sull’intero territorio nazionale. Ad impreziosire la giornata e ad attendere i partecipanti del Raduno nell’Area archeologica la presenza del presidente dell’Istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte, ex soprintendente archeologo di Roma professore Adriano La Regina che ha da sempre studiato l’Area Archeologica di Pietrabbondante e che accoglierà i partecipanti del Raduno con un percorso culturale che coinvolgerà i presenti nella conoscenza storica del sito.

Dopo la visita all’Area archeologica la giornata continuerà con una visita del Borgo di Pietrabbondante, prima di avviare il percorso gastronomico culturale che prevede un lungo pranzo presso la Taverna dei sanniti preparato secondo le antiche usanze e con prodotti tipici esclusivamente molisani.

Passione, sport, amicizia, cultura, e degustazioni gastronomiche questi gli ingredienti che da sempre accompagno i Raduni di ACI Storico Molise.