Rugby, serie C: gli Hammers pronti all’esordio in campionato

I campobassani sono stati inseriti nel girone A “Campania e Molise”: prima sfida con l’Arechi

CAMPOBASSO. È partito il conto alla rovescia per i rossoblu del rugby molisano, in campo per l’esordio stagionale di domenica prossima, 27 ottobre, nel campionato di serie C, girone A “Campania e Molise”. Sette le compagini al via per questo girone iniziale, dove le prime due potranno ambire ai play off. Il calendario vede i campobassani con gli Arechi domenica al Vecchio Romagnoli alle 14:30 (ritorno il 12/01/20), a Napoli con il Napoli-Afragola il 3/11/19 (r. 19/01/20), in casa con il Torre del Greco il 17/11/19 (r. 26/01/20), a Benevento con il IV Circolo il 24/11/19 (r. 16/02/20), a S. Maria Capua Vetere il 1/12/19 (r. 1/03/20) e l’ultima del girone di andata in casa con i Dragoni Sanniti il 15/12/19 (r. 22/03/20).

Il tecnico Pasquale Sommella al momento vanta una rosa di cerca trenta atleti tra cui: i piloni Giuseppe Corsillo, Nicholas Ianniruberto, Sergio Rosa e Stefano Discenza; i tallonatori Michele Giampetruzzi e Salvatore Pace; le seconde linee Fabio Di Stefano, Francesco Rosa e Stefano Fatica; le terze linee Carmine di Iorio, Andrea Russo, Roberto Fatica, Lorenzo Tullo e Roberto Ziccardi; i mediani di mischia Andrea Mignogna e Dorel Messina; i mediani di apertura Luca Zeolla e Francesco Battista; i trequarti Antonio Fratianni, Luca Suliani, Luca Di Bona, Vincenzo De Luca, Marco Pietrangelo, Vito Blanco, Carlos ed Esteban Lomma, Antonello Di Soccio e Michele D’Amico.

«Siamo al via anche per la prima squadra maschile e c’è sempre emozione – ha affermato il presidente Benito Suliani – abbiamo lavorato tanto su ogni fronte sia sportivo che organizzativo per affrontare questa nuova stagione di livello più alto e quindi più impegnativa». La società, di conseguenza, è tutta compatta per questo debutto per sostenere i ragazzi che inizieranno come sempre questa nuova avventura con il massimo impegno per onorare i colori della nostra città.