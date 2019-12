Rugby, Hammers beffati nell’overtime dai Dragoni Sanniti: alla fine è 29-30

Gli Hammers Campobasso cedono ai Dragoni Sanniti per 29 e 30 nell’overtime. Rossoblu in campo al kick off con Lomma, Blanco, Pietrangelo, Zeolla, De Luca, Mignogna; Fatica, Ziccardi, di Iorio, Suliani, Di Stefano, Ianniruberto, Pace, Corsillo con coach Sommella in panchina. Sotto di due mete nei primi quindici minuti, i campobassani risalgono nel punteggio con una gara di cuore. Ad un minuto dalla fine infatti i rossoblu conducono per 29 a 27 con ben quattro mete segnate. Un calcio di punizione a tempo scaduto regala però la vittoria al San Giorgio de Sannio. Ne vengono fuori due punti, uno come bonus offensivo (4 mete) e uno difensivo (solo un punto di scarto). Domenica prossima turno di riposo, prossimo appuntamento quindi per la prima gara del girone di ritorno il 12 gennaio a Salerno.