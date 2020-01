Rugby. Gli Hammers promuovono il progetto gratuito “Sport di Tutti”

L’a.s.d. Hammers Rugby Campobasso invita le famiglie interessate ad accogliere l’opportunità del progetto GRATUITO d’intervento sportivo e sociale denominato “Sport di tutti” edizioni Young, rivolto a bambini e ragazzi nella fascia d’età dai 5 ai 18 anni presentando domanda entro il termine di scadenza del 31 gennaio 2020.

Il progetto, realizzato dalla Società Sport e Salute SpA ha lo scopo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui, supportando sia le famiglie che, a causa delle difficili condizioni economiche, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già sono impegnate socialmente sul territorio offrendo un’attività sportiva pomeridiana gratuita a bambini e ragazzi che versano in situazioni di disagio socio economico.

Grazie alla rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul territorio, i bambini e i giovani hanno la possibilità di praticare gratuitamente attività sportiva pomeridiana, per 2 ore alla settimana per la durata di 20 settimane, scegliendo il minirugby o il rugby agonistico quindi diversificati per fasce d’età:

dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base;

dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva;

dai 15 ai 18 anni: attività agonistica.

Non è richiesto, come requisito d’accesso, il possesso della cittadinanza italiana. Gli altri obiettivi del progetto sono: garantire il diritto allo sport per tutti, ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico; incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica; supportare le società e associazioni sportive dilettantistiche; offrire servizi alla comunità di riferimento.

In concreto, il programma prevede: la copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti; la presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni di disabilità; il servizio di navetta, nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici, ed espressamente autorizzati dalle Strutture Territoriali; attrezzature sportive per le ASD/SSD partecipanti (con un minimo di 10 ragazzi iscritti al progetto).

I requisiti per partecipare sono i seguenti:

fascia di età dai 5 ai 18 anni;

dichiarazione ISEE, riferita all’anno 2018, attestante il reddito familiare. Per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi sociali degli Enti locali e segnalati alle Strutture Territoriali di Sport e salute, non viene richiesto il certificato ISEE.

L’identificazione dei beneficiari dell’iniziativa avverrà sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (modello I.S.E.E.) privilegiando le fasce più basse ed i nuclei familiari con un numero maggiore di componenti.

Nella graduatoria, saranno tenute in considerazione le segnalazioni ricevute da parte dei servizi sociali degli Enti locali, con attribuzione del punteggio massimo.

Modalità di iscrizione

I genitori, o i titolari della potestà genitoriale, possono iscrivere i propri ragazzi presentando il modulo cartaceo debitamente compilato e firmato, alla società sportiva a.s.d Hammers Rugby Campobasso presso il Campo Ex Romagnoli di Campobasso nei giorni del martedì e giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 19:30

Si ricorda che per completare l’iscrizione, prima dell’avvio del corso sportivo, è necessario presentare alla società sportiva la documentazione completa (modulo di iscrizione, certificato medico, dichiarazione ISEE riferita all’anno 2018, ecc.).

Per scaricare la documentazione: https://area.sportditutti.it