Rugby: gli Hammers domenica in campo al Vecchio Romagnoli

Riprende la stagione agonistica per la compagine che milita in serie C1 nel girone campano. A far visita ad i rossoblu sarà l’Amatori Napoli con la squadra Cadetta. Appuntamento al Vecchio Romagnoli per il calcio d’inizio alle ore di 14:30 di domenica. La gara è molto attesa dal team di Coch Sommella e questi potrà contare sui giocatori di mischia: Giuseppe Corsillo, Sergio Rosa, Nicholas Ianniruberto, Salvatore Pace, Stefano Discenza, Fabio Di Stefano, Roberto Fatica, Stefano Fatica, Luca Suliani, Carmine di Iorio, Lorenzo Tullo e Roberto Ziccardi. Sulla trequarti disponibili invece: Andrea Mignogna, Luca Zeolla, Marco Pietrangelo, Carlos Lomma, Esteban Lomma, Vincenzo De Luca, Vito Blanco, Luca Di Bona e Alessandro Santomauro.

Purtroppo dall’infermeria pesano ancora le assenze di Michele Giampietruzzi, Francesco Rosa, Antonio Fratianni e Michele D’Amico.

Per la società del Presidente Suliani, sempre per questo weekend, sono in programma anche le gare del settore femminile. Le ragazze della seniores saranno impegnate nella tappa della Coppa Italia all’Albricci di Napoli con le formazioni di Salerno, Benevento e con la Partenope. Nella stessa giornata in campo, sempre a Napoli, anche le ragazze dell’under 14 e dell’under 16 per i Campionati di categoria.