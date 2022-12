Rugby, gli Hammers battono il Rende

Hammers in campo con Di Criscio, Di Giglio, Zeolla (Suliani), Fratianni, Di Cristofaro (Lomma), Valente (Mignogna S.), Mignogna A.; Cornacchione (Santone), Iacovelli, Ziccardi (Rosa), di Iorio (Pace), De Luca (Di Stefano), Piunno, Giampetruzzi, Ianniruberto.

Mete: Suliani (non tr. da Valente); Di Giglio (tr. da Valente); Di Stefano (tr. da Valente); Suliani Di (tr. da Di Giglio).



Riparte il Campionato di Serie C e i rossoblu s’impongono sui calabresi del Rende. Gara in salita per la squadra di casa che deve, nel corso del primo tempo, fare a meno delle proprie ali entrambe punite con cartellino giallo dal giudice di gara per placcaggi non regolamentari. La prima frazione di gara si chiude così sul 5-3, ma nella ripresa, complice la maggior sicurezza nei lanci di gioco, i martelli riescono ad imporsi creando numerosi problemi alla difesa cosentina.

La gara termina con quattro mete raggiunte, con relativo punto di bonus, ed un punteggio finale di 26-10 con una segnatura allo scadere della formazione ospite. Il calendario ora vede già domenica prossima gli Hammers di nuovo sul proprio terreno di gioco per far fronte al Clan S. Maria Capua Vetere.