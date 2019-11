Rugby femminile, coppa Italia: Hammers in testa alla classifica

CAMPOBASSO. Con due vittorie a Napoli, le ragazze di Coach Fatica si prendono il gradino più alto della classifica di Coppa Italia. Con un netto 43 a 0 nella prima gara di questa domenica con la Partenope ed invece con un emozionante 26 a 14 nel confronto con la Z.O. Salerno, le ragazze sono state protagoniste in questo weekend. La partita con la squadra di Salerno è stata “punto a punto” e qui le campobassane hanno fatto valere una maggior capacità difensiva soprattutto nel secondo tempo. Le rossoblu sono scese in campo con Zaroual, Felice, Cece, Della Valle, Mastropietro, Tretola, Nesta, Guarracino, Mariano e Bottiglia. Fondamentale imporsi sulle salernitane soprattutto ai fini della classifica, potendo così scavalcare l’Amatori Napoli per il primo posto in classifica.