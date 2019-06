Rubinetti a secco nelle frazioni, caccia ai “ladri” d’acqua

Siamo alle solite. Con l’arrivo dell’estate parte la caccia ai furbetti che utilizzano l’acqua della condotta comunale per innaffiare orti e giardino o per lavare le proprie automobili. Un utilizzo improprio – va ricordato – vietato dalla legge. Ma questa volta le conseguenze dell’abitudine, a dire il vero poco civile, ha avuto delle conseguenze più serie del previsto. Da giorni, infatti, i residenti di alcune zone periferiche di Isernia sono con i rubinetti a secco, con enormi difficoltà sia per lavarsi che per cucinare. A Fragnete e a Campolargo l’acqua pubblica viene e va. Inoltre, la pressione sembra più bassa nelle ore notturne, quando invece il consumo dovrebbe essere inferiore. Del caso si sono interessati gli agenti del Comando di Polizia Municipale del capoluogo pentro che, a seguito di una serie di sopralluoghi e con l’ausilio di altre forze dell’ordine, avrebbero scoperto l’arcano mistero.

I disagi sarebbero stati causati da alcuni cittadini che utilizzano quotidianamente l’acqua proveniente dalla condotta comunale per irrigare il proprio orto. Le verifiche, in particolare, si sarebbero concentrate su un contadino che ogni notte lascia i rubinetti aperti, per poi chiuderli solo alle prime luci dell’alba. Una volta individuati i trasgressori potrebbero essere sanzionati con una multa molto salata. Spesso si utilizza l’acqua comunale perché chi possiede orti o giardini non ha a disposizione un proprio pozzo artesiano. Del resto, a favorire l’utilizzo improprio dell’acquedotto c’è anche il fattore economico: secondo una recente indagine nazionale, infatti, Isernia è il capoluogo di provincia dove l’acqua pubblica costa meno.

Intanto il vicesindaco Cesare Pietrangelo ha lanciato un accorato appello ai suoi concittadini al fine di evitare un ulteriore uso improprio dell’acqua pubblica: «Invito con tutto il cuore tutti i cittadini di Isernia ad utilizzare l’acqua della condotta comunale, per il solo uso domestico – si legge in una nota dell’amministratore pubblicata sul suo profilo facebook –. Abbiamo avuto segnalazioni che l’acqua in alcune zone di Isernia o manca o la pressione è minima tanto da non poterla utilizzare e mi riferisco alla zona di Fragnete. Ebbene, dopo tutti i relativi controlli effettuati dal personale dell’ufficio tecnico, abbiamo saputo che la portata della condotta non è diminuita eppure non si riesce a riempire il serbatoio evidentemente perché a valle dello stesso, c’è un utilizzo continuo ed improprio dell’acqua potabile che, attraverso l’acquedotto comunale, giunge alle abitazioni del nostro comune. Si ricorda che l’acqua del nostro acquedotto deve essere utilizzata solo ai fini domestici, ogni uso improprio sarà sanzionato. Sono in cantiere altri soluzioni per potenziare la condotta idrica del comune di Isernia, ma ciò non significa che l’acqua potrà essere utilizzata diversamente dall’uso domestico. L’invito che ancora una volta si rivolge a tutti è quello di utilizzare l’acqua in questione, per il solo uso domestico».