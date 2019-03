Rubinetti a secco in mezza città giovedì 21 marzo

CAMPOBASSO

Da Palazzo San Giorgio comunicano che il prossimo giovedì 21 marzo, a seguito dell’esecuzione di interventi di manutenzione urgenti alla rete idrica comunale, il flusso idrico sarà temporaneamente interrotto a partire dalle 8,30 e fino alle 14 circa e interesserà le utenze ubicate nelle seguenti strade:

INTERVENTO A: via Puglia, Piazza Molise, via Campania, via Calabria, via Basilicata, via Sardegna e via Sicilia.

Mentre, a seguire nell’arco della giornata e precisamente a partire dalle 13,30 e fino alle 20, l’interruzione del flusso idrico interesserà le utenze ubicate nelle seguenti strade:

INTERVENTO B: via San Giovanni dei Gelsi (nel tratto tra la rotatoria con via Puglia e quella con via Friuli Venezia Giulia), via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia e via Liguria.

Saranno interessate dall’interruzione anche le due scuole dell’istituto Comprensivo Jovine.