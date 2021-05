Rubinetti a secco a Termoli, Acea: effettuare scorte e limitare i consumi

«Si chiede di diffondere alla cittadinanza del Comune di Termoli, la comunicazione che l’Ente regionale Molise Acque – si legge in una nota di Acea acqua – ha interrotto per imprecisati motivi l’adduzione dell’acqua alla Città. Pertanto si invita la cittadinanza a effettuare scorte di acqua e a limitare i consumi al massimo possibile stante l’incertezza sul ripristino del flusso. La scrivente Società si sta adoperando con l’Ente regionale per capire la natura della causa dell’interruzione del flusso idrico e i tempi di ripristino».