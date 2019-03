ISERNIA

Il servizio acquedotti del Comune di Isernia avvisa che mercoledì prossimo, 27 marzo, sarà sospesa l’erogazione idrica nell’intera zona di Isernia Centro, per effettuare opere di manutenzione sull’impianto di pompaggio in località Ponte San Leonardo.

L’acqua sarà sospesa a partire dalle 23 e durerà per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori, stimato in 2 ore.