Ancora un problema di crisi idrica in basso Molise. Questa volta rubinetti a secco a Guglionesi dove il serbatoio comunale del tutto a secco ha costretto l’amministrazione a richiedere alla Regione Molise l’arrivo in paese dell’autobotte della Protezione Civile che dalle 08.30 di questa mattina, 16 agosto, fino alle 16 sarà presso il parcheggio di via Cristoforo Colombo per rifornire di acqua la popolazione.