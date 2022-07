Ruben, giovane imprenditore digitale, il mondo del lavoro sta cambiando (video)

Dal Molise si può scalare il mondo? Certo che si può.Come? Basta accedere a Instagram e prendere contatti con Ruben Silvaggio (@_rubensilvaggio_).

ll mondo del lavoro sta cambiando, i professionisti di oggi necessitano di competenze funzionali pratiche da attuare al mercato imprenditoriale di oggi. Un tempo bastava eccellere nelle competenze tecniche, oggi queste da sole non bastano più.

Ruben Silvaggio è un giovane molisano di 19 anni che vuole partecipare attivamente alla costruzione del suo futuro lavorativo andando incontro al lavoro.

In un mercato che cambia alla velocità della luce, occorre avere piena padronanza di quelle che oggi chiamiamo soft skills, ovvero tutte quelle abilità trasversali e personali, come: il carattere, la capacità di comunicazione, la leadership, il problem solving, costruire un Team di lavoro e saper rendere efficaci e produttive le interazioni con gli altri, sia sul posto di lavoro che nella vita privata.

Le conoscenze tecniche da sole non bastano e lo stesso discorso vale per quelle trasversali. Uno svolgimento ottimale di una qualsivoglia mansione lavorativa prevede una sinergia di questi due elementi complementari.

Marketerzeta è la prima community in italia rivolta a studenti, aziende, imprenditori ed aspiranti tali che desiderano creare da zero o scalare il proprio business attraverso il digitale.

Nasce con un’unica Mission: formare il più grande movimento di imprenditori digitali e di rilanciare una nuova era economica in Italia.

Si occupa della formazione a 360° di tutte quelle persone che intendono creare qualcosa di proprio ed oggi più che mai diventa possibile grazie al digitale, dove non esistono barriere comunicative, dove puoi vendere senza possedere prodotti, dove puoi essere pagato per le tue reali competenze spendibili sul mercato.

Marketerzeta ed i suoi membri collaborano con le migliori aziende di Digital Marketing in Italia, offrendo corsi di formazione in tutto il territorio italiano.