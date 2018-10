Rubato mezzo per il trasporto dei disabili, la condanna sui social

E’ una vera e propria catena della solidarietà quella che si è attivata a Termoli dove nel pomeriggio di domenica è stato rubato un Doblò che serve per il trasporto dei disabili. Il mezzo era di proprietà di Fabrizio, in arte dj Bubu ed era attrezzato per il trasporto della carrozzina. Il mezzo era parcheggiato sotto casa ed è sparito nel nulla. Immediata la catena di solidarietà che si è attivata su Facebook dove in centinaia stanno condividendo la foto e la targa del mezzo con la speranza di riuscire a ritrovarlo. Intanto c’è anche chi sta pensando a una raccolta fondi per acquistare un mezzo nuovo e permettere al giovane tanto conosciuto e amato in città di riuscire a muoversi.