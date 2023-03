Rubato camper per screening cardiologico. Ritrovato dai Carabinieri con un biglietto: ‘Scusateci’

Diverse le persone che nella giornata di ieri, domenica 26 marzo, si erano radunate a Campomarino per effettuare lo screening cardiologico gratuito. Purtroppo all’arrivo l’amara sorpresa: il camper era stato rubato a Cerignola

Erano tante le persone che si erano ritrovate ieri, domenica 26 marzo, in piazza della Guardia Costiera a Campomarino per effettuare lo screening cardiologico gratuito organizzato da DreamCom e Inrc. All’arrivo in piazza, però, non c’era nessun camper. Il mezzo, infatti, era stato rubato qualche giorno prima a Cerignola. Il camper è stato ritrovato proprio nella giornata di domenica dai Carabinieri, nella periferia di Cerignola. Sul parabrezza del mezzo, i militari hanno ritrovato un bigliettino lasciato dai ladri con su scritto “Scusateci”.

Un furto vergognoso che ha privato moltissime persone della possibilità di poter svolgere gratuitamente un esame salvavita. Intanto è in corso l’inventario delle attrezzature presenti all’interno del camper per verificare se qualcosa è stato effettivamente rubato.