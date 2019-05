Rubate le bandiere del centenario del carro dei Giovanotti

REDAZIONE TERMOLI

La notizia è stata pubblicata su Facebook e ha immediatamente creato indignazione tra tutti i cittadini e gli amanti delle Carresi. I contorni della vicenda sono ancora in fase di accertamento. Quello che è certo è che sono scomparse le bandiere del centenario del Carro dei Giovanotti. La notizia è stata resa nota da Pasquale Di Bello, presidente dell’associazione Unione Carresi che per mesi si è battuto per cercare di evitare che le Carresi scomparissero. Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che le bandiere si trovassero all’ingresso del capannone dove si è tenuta la festa successiva alla vittoria alla Carrese di San Martino quando, all’improvviso, sarebbero sparite. Tanti gli appelli alla restituzione delle bandiere da parte di tutto il popolo della Carrese. Si tratta indiscutibilmente di un gesto che non è stato apprezzato dalla popolazione. Sentimenti di vicinanza sono stati espressi anche dai supporter degli altri due carri nella speranza che le bandiere vengano presto riconsegnate ai legittimi proprietari.