Rubata in Molise l’auto usata per un rapina a portavalori in Abruzzo

Risulta rubata in provincia di Campobasso la Jeep usata dai due banditi che ieri mattina hanno compiuto una rapina al portavalori Ivri a Pratola Peligna, in Abruzzo. Col volto coperto da passamontagna, hanno teso un vero e proprio agguato alle guardie giurate che si trovavano nel piazzale antistante l’ufficio postale della cittadina abruzzese dove dovevano essere consegnati i soldi per il pagamento delle pensioni. Circa 80mila euro il bottino e un vigilante ferito da uno dei banditi che lo ha colpito con il calcio del fucile che imbracciava. Successivamente la fuga e il ritrovamento della Jeep completamente bruciata in una località di campagna.