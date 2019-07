Rubata ambulanza dal piazzale dell’ospedale San Timoteo

REDAZIONE TERMOLI

Gli agenti del Commissariato di via Cina stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica delle cose e stanno cercando anche elementi e riscontri per risalire agli autori di un furto davvero insolito. A sparire dal parcheggio antistante il piazzale dell’ospedale San Timoteo di Termoli è stata una ambulanza del 118. Il furto è stato denunciato un paio di giorni fa quando qualcuno si è accorto che il mezzo che prima era parcheggiato nel piazzale davanti il nosocomio cittadino semplicemente non c’era più anche se ancora non è chiaro quando sia avvenuto il furto dell’ambulanza che appartiene all’associazione di volontariato Croce di Padre Pio di Colletorto. Si tratta di un furto abbastanza insolito che è stato denunciato agli agenti del Commissariato di via Cina che ora hanno avviato una indagine per cercare di ricostruire l’accaduto e, soprattutto, hanno allertato le forze dell’ordine di tutta Italia diffondendo l’informazione nelle varie Questure italiane con i dati del Fiat Ducato in maniera che il mezzo possa essere riconoscibile durante un eventuale controllo. Non è chiaro, infatti, il motivo che possa aver spinto i malviventi a rubare una ambulanza che, per giunta, non era neanche chissà quanto nuova. Le indagini sono in corso e battono ogni pista possibile.