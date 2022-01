Rubano vestiti in un negozio, le telecamere incastrano due donne: denunciate

I militari della Stazione di Isernia all’esito degli accertamenti avviati in ordine ad un furto di abbigliamento perpetrato in un esercizio commerciale di questa città, dopo aver estrapolato le immagini dal sistema di videosorveglianza hanno confrontato i volti delle due autrici, con quelli in possesso all’Arma, sottoponendoli all’attenzione degli addetti alle vendite che le hanno riconosciute senza alcun dubbio.

Le due donne sono state pertanto segnalate alla competente A.G. per il reato di furto aggravato in concorso.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari ed i presunti responsabili potranno prospettare le loro tesi nell’ottica difensiva ai sensi del c.p.p. .