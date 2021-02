Rubano soldi e sigarette: intercettati e presi dai Carabinieri

I militari della Compagnia di Venafro li aspettavano al varco, a Roccaravindola, sulla statale 158, dove avevano messo di traverso sulla carreggiata un camion per la raccolta dei rifiuti. Ed è così che i due ladri sono stati bloccati e arrestati. Provenivano dal Napoletano e poco prima avevano scassinato e derubato un tabacchino di Alfedena, ma sulla strada della fuga verso la Campania sono stati bloccati e arrestati dai Carabinieri che hanno recuperato la refurtiva. In mattinata aggiornamenti nella conferenza stampa in programma dai Carabinieri a Venafro.